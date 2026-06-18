徳川家広さん各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、徳川記念財団理事長の徳川家広さんに3冊を選んでもらいました。徳川家広さんからのメッセージ2025年は戦後80年。終戦時には、これほど長く平和が続き、日本が再び戦争をしようとは考えなくなることを、予想していなかったのではないでしょうか。80年前と現在をつなぎうる、新旧の良書を選びました。徳川家広さんお薦めの本ルポ 戦争トラ