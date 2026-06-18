脳科学者の成田先生に、子どもの言葉力を育てるのに最適なゲームを紹介してもらいました。■「言葉を出してみよう」と自然に思えるゲームを紹介ボードゲームやカードゲームなどのいわゆる「アナログゲーム」は、言葉力を育むうえで優れた環境をつくってくれます。家庭の日常生活での会話では、どうしても大人が主導権を握りがちです。「ちゃんと話しなさい」「結論から言って」と、知らず知らずのうちに正しさを求めてしまいます。