トム・ホランド主演の『スパイダーマン』シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、最新予告編が全世界解禁となった。2026年7月31日（金）に日米同時公開される。 『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年。大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活