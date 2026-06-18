【最終回収SQUAD】 6月18日発売 通常価格：1,500円 セール価格：1,350円（リリース記念セールは7月2日に終了） わくわくゲームズは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam (PC)用FPS「最終回収SQUAD」を6月18日に発売した。価格は1,500円。発売から2週間は、リリース記念セールとして10％OFFの1,350円で購入できる。 本