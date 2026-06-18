やしろ優さん各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、お笑いタレント・やしろ優さんに4冊を選んでもらいました。やしろ優さんからのメッセージ一緒に読んだ絵本を見ると、当時の顔やしぐさがハッキリ浮かぶことに気付きました。毎日バタバタ過ぎていく中で、絵本の記憶は穏やかな時間に思えます。これからも絵本を通して、記憶のアルバムを増やしていきましょう♡やしろ優さんお薦めの