習近平率いる中国共産党は機関紙などを通じて世界中でプロパガンダ活動をしている。国際基督教大学のスティーブン・ナギ教授（政治学・国際関係学）は「中国共産党の英語メディアからの原稿執筆を断ったにもかかわらず、その後、私の名前を勝手に使った記事を捏造された」という。その「ひどすぎる手口」とは――。中国共産党の習近平総書記（写真＝President.az／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■中国プロパガンダ機関から執筆依