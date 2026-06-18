山梨大ワイン科学研究センターの乙黒美彩教授（左）と鈴木俊二教授=甲府市、池永牧子撮影ブドウの果実を発酵させることは「錬金術」だという。ビールや日本酒に必須の水さえ不要なのに、多様な香りや味わいがどう生み出されるのか。そのメカニズムを、ブドウ栽培学が専門の鈴木さんと、応用微生物学や醸造学が専門の乙黒さんが科学的な見地にこだわってつづった。世界のワイン産業は曲がり角にある。気温上昇でブドウが早熟化