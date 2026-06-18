球団公式Xでファンへ「節度ある行動にご協力いただきますよう」阪神は18日、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、監督やコーチ、選手に対する公共交通機関での移動時や宿舎周辺でのファンサービスについて、サインや写真撮影などの対応を控えると発表した。球団は「ファンサービスに関するお願い」と題した文面を投稿した。「日頃より阪神タイガースへ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」とした上で、「監督・コー