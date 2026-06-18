©GettyImages「罠の発明家」と呼ぶべき予期せぬ仕掛け澤村伊智の魅力はその複合性にある。すでにこの世にある材料を複数合わせて使うことによって、誰もがまだ見たことのないものに仕上げていく。その錬金術のような創作法に魅せられるのである。澤村作品を読むとき、今回はどのように驚かされるのだろうか、という期待と共にページを開く。驚かされるといっても、道端でいきなり大声を掛けられるようなこどもじみたやり