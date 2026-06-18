最初は、冷めた目で見ていた。BTSという存在に、どこか身構えていた。【写真】JIMIN、北米ツアーで少女に寄り添う“神対応”世界中のファンが熱狂し、記録を塗り替え、巨大な市場を動かすK-POPグループ。その姿を、あまりに商業的で、あまりに作り込まれた“セレブ崇拝”のように感じていた。そんな懐疑から始まるエッセイが最近、米メディア『VOGUE』に掲載された。筆者は、韓国系アメリカ人の作家、Jezz Chung氏。記事のタイトル