日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１８日に放送され、清原和博氏の元妻でモデルの亜希が次男に言われ傷ついた衝撃の言葉を明かした。この日は「わが家で起きた！親子とほほ話」をテーマに街頭インタビューを紹介。その中で「地味に傷ついたエピソードは？」と問われた亜希は「あるんですよ、実は！」と即答。過去にゴールデンレトリバーと撮影をした時のことだという。「下の子が