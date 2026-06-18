プロ野球・ヤクルトで活躍した青木宣親氏（現ＧＭ）の妻で、元テレビ東京アナウンサーの青木佐知さんが、娘の卒業を報告した。青木は１７日までに自身のインスタグラムで「卒業おめでとう夏から高校生なんて信じられない(インターは高校４年間)」と記し、娘と顔を寄せ合った自撮り２ショットをアップ。「卒業セレモニーで私たちを見つけるやこの笑顔本当に真っ直ぐで明るくて、思春期でイライラもしてるけどそれも可愛い