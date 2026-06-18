◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組ガーナ１―０パナマ（１７日、トロント競技場）２大会ぶり２度目の出場のパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）は、２大会連続５度目の出場のガーナ（同７３位）と１次リーグＬ組の初戦で対戦し、０―１で敗れた。雨が降りしきる中、前半から攻勢を強めた。前半２分に右クロスからＦＷワテルマンが右足のワンタッチシュートを放ち、ＧＫに阻止された。同３８分にはＤＦラモスがペナルティーエ