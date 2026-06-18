元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、球界レジェンドとの豪華焼き肉満喫ショットを披露した。片岡氏は先日「日本プロ野球OBゴルフ選手権2026」に参加したと報告し、「岩本の岩ちゃんと同じ組で楽しいラウンドになりました！」と回顧。「夜は楽しいメンバーで焼肉でした」と、焼き肉店での自身と野村謙二郎氏、西山秀二氏、佐々木主浩氏、田中幸雄氏、宮本慎也氏、谷繁元信氏、和