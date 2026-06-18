「今日はメイクをお休みしたいけれど、すっぴんには少し自信がない…」そんな女性の気持ちに寄り添う新アイテムが素肌記念日から登場します。2026年8月4日に発売される「スキンケアトーンアップクリーム」は、スキンケアしながら自然に肌を明るく見せてくれる注目アイテム。メイクをしない日も心地よく過ごしたい方にぴったりの新提案です♡ メイク休みの日のための新発想クリーム 近年はノー