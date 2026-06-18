元乃木坂46の清宮レイ（22）が18日までに自身のインスタグラムを更新。上野でジョッキ片手に楽しむ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「上野であそびました〜」とつづった。そして写真では、ピンクのトップス姿でジョッキ片手に上野を堪能する様子を投稿した。ネットでは「一緒に飲みに行きたい！」「可愛すぎる！」「上野を満喫してるね」などの声があがった。