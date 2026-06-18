去年1年間の特殊詐欺などの被害額が過去最悪となるなか、警察庁はきょう（18日）、特殊詐欺犯罪グループの拠点が多くある東南アジア各国の捜査当局との連携を強化するため、タイに「リエゾン」と呼ばれる連絡要員を配置したと公表しました。警察庁によりますと、去年1年間の特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は過去最悪のあわせて3200億円あまりで、依然として深刻な状況が続いています。特殊詐欺の犯行に使われた電話番