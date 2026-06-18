これから本格的な夏山シーズンを迎えるのを前に、警察庁は、2025年の1年間に全国の山で遭難した人が3623人にのぼり、過去最多となったと発表しました。警察庁によりますと、2025年に全国で起きた山岳遭難は3122件で、遭難した人は3623人にのぼったことが分かりました。遭難者数は統計が残る1961年以降、最も多くなりました。このうち死者・行方不明者は、前の年より32人増えて332人にのぼっています。また、インバウンドの影響で訪