【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われた。前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利。フランス（同３位）もセネガル（同１５位）に快勝した。ノルウェー（同３１位）はイラク（同５７位）、オーストリア（同２４位）はヨルダン（同６３位）を破った。（世界ランキング