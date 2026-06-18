フランスのマクロン大統領（右）の案内でパリ郊外のベルサイユ宮殿を見学するトランプ米大統領＝17日（ゲッティ＝共同）【エビアン共同】フランスのマクロン大統領は17日、同国東部エビアンでの先進7カ国首脳会議（G7サミット）閉幕後、トランプ米大統領をパリ郊外のベルサイユ宮殿での夕食会に招き、歓待した。ロイター通信によると、トランプ氏はマクロン氏夫妻と宮殿で記念撮影。「素晴らしいね」と語った。多国間外交を軽