去年1年間の全国の山岳遭難者は3623人で、統計が残る1961年以降で過去最多となったことが、警察庁のまとめでわかりました。そのうち、訪日外国人の遭難者も2018年の統計開始以来、過去最多です。警察庁のまとめによりますと、去年1年間の全国の山岳遭難者は3623人と、統計が残る1961年以降で過去最多となりました。遭難者のうち、死者・行方不明者は332人、負傷者は1480人で、年齢別にみると、70代が749人と最も多く、50代以上が全