岸和田競輪場の「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）が決勝を迎える。6番車の児玉碧衣（31＝福岡）は急病のため当日欠場となった。足を捻挫し現在、病院へ向かっているとのこと。詳細な診断は、のちほどJKAから発表される予定となっている。