静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが18日までにXを更新。フォロワー2万人達成を報告した。「フォロワーさまが20000人を超えました！いつもありがとうございます」と報告。「またまたブルーの上下の佐々木、今日はワールドカップで盛り上がる書店を取材しました！」とつづり、青色のトップスとジーンズ姿の写真を公開。バックにはうっすらと富士山らしきものが写っている壮大な海と山があった。最後に「明日もとびっきり！