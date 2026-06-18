2025年1年間の特殊詐欺の被害額が3200億円を超えて過去最悪となり、犯行グループが海外の拠点から詐欺の電話をかけているケースが増えていることから、警察庁は東南アジア各国と捜査の連携を強化するため、タイに「連絡担当官」を配置しました。2025年1年間の特殊詐欺の被害額は約3257億円に上り、過去最悪となるなか、特殊詐欺に使われた電話番号のうち、国際電話番号が全体の75.5％を占めていて、海外の拠点から詐欺の電話をかけ