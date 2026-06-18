俳優の高知東生（61）が18日までにXを更新。兵庫県内の障害者福祉施設で働く女性が、逮捕・勾留後に低栄養状態で死亡したとの報道を受け、思いをつづった。この問題では、当時16歳の女性が、別の利用者にかみつこうとした利用者を制止したところ、虐待と告発され暴行容疑で昨年6月に逮捕された後、体調が悪化して約半年後に死亡したと伝えられる。訴状では、勾留は計18日間に及び、女性が容疑を否認しても違法な取り調べを受け、十