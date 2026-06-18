結婚をしても夫婦の間には色々と起きるもの。世代を問わず、なかには70〜80代で離婚を考える夫婦もいます。しかし、高齢での離婚は決して簡単ではありません。住まいの確保、年金収入、介護、そして子どもたちの反対.……。若い頃とは違う、生活そのものが大きく変わる問題が山積しています。 今回ご紹介するのは、地方都市で暮らす80代夫婦の事例。「このまま夫婦で最期まで一緒に」のはずが、ある日、妻が放った一言によって家族