シエンタより小さい日産の「3列シート車」に注目！2026年2月17日、日産はインド市場向けMPV（ミニバン）「グラバイト」を発売しました。この新型グラバイトは、「インドのファミリー層の価値観やライフスタイルに応えること」を目的に開発された新モデル。コンパクトなサイズながら7人乗りが可能という使い勝手の良さに注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがシエンタより小さい日産の「3列シート車」です！（27