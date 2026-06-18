私はアキナ（64）。夫のユウジ（68）と2人暮らしをしています。夫は私より年上ですが、昔からどこか甘えん坊なところがあり、子どもたちが巣立ったあとも日々の細々したことは私が世話をしてきました。もちろん、夫もまったく何もしないわけではなく、家事を手伝ってくれることもありますし、力仕事は率先してやってくれるので、特に不満を抱いたことはありません。ところが今日、久しぶりに息子ショウタロウ一家が遊びにくると、