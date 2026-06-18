「危険な暑さ」という言葉を耳にする機会が増えた近年。とくに今年（2026年）は「酷暑日」という新たな表現も登場し、夏の暑さへの警戒感がさらに高まっています。なかでも心配なのが、子どもたちの登下校ではないでしょうか。そこでママスタセレクトでは「登下校時、子どもの『暑さ対策』を家庭でしていますか？」というアンケートを実施し、ママたちのリアルな声を聞きました。登下校の暑さ対策。「している」家庭は……？「はい