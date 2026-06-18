＜全米オープン事前情報◇17日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞今季メジャー第3戦の「全米オープン」開幕前日にUSGA、R&A、PGAツアー、DPワールド（欧州）ツアーが共同声明を発表。“ゴルフボール・ロールバック”、いわゆる「飛ばないボール」に関する規制について、実施時期を2030年に延期すると明らかにした。【写真】松山英樹のスイング衝撃のアマチュアVからの進化2023年からUSGAとR&