米ワシントンで記者団の取材に応じる「フリーダム250」のキース・クラックCEO＝17日（共同）【ワシントン共同】トランプ米政権が主導する今年の建国250年祝賀行事を取り仕切るキース・クラック氏は17日、7月4日の独立記念日について「米国だけでなく、自由という理念の下に世界が結束する絶好の機会だ」と主張した。独立記念日に向けた一連の祝賀行事には、トランプ政権寄りで党派性が強すぎると批判の声が上がっている。首都ワ