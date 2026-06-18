体調不良のため国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」を休演している歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が、千秋楽まで休演することがわかった。日本芸術文化振興会が発表した。代役は引き続き次男の中村福之助と三男の中村歌之助が務める。芝翫は今月15日に休演を発表。息子たちが代役を務め、体調不良に心配の声が寄せられていた。この日、新たに「20日（土）（東京公演最終日）まで休演いたします」と発表された。橋之助