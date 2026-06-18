◇W杯北中米大会1次リーグL組ガーナ1―0パナマ（2026年6月17日トロント）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦が17日（日本時間18日）に行われ、パナマ（FIFAランク34位）とガーナ（同73位）が対戦。ガーナが1―0で勝利した。FWセメンヨ（マンチェスターC）ら強力な個を持つガーナに対し、パナマは組織で対抗。前半の主導権を握ったのはパナマで、開始直後の前半2分には、FWワテルマンが右クロスに合わ