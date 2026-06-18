仙台弁護士会および東北弁護士会連合会は、中学生・高校生を対象とした法教育イベント「ジュニア・ロー・スクール仙台」を7月25日（土）に仙台弁護士会館にて開催する。参加費は無料。定員は先着90名（会場60名、オンライン30名）で、現在オンライン参加者のみ募集している。応募締め切りは7月10日（金）必着。 本イベントは2004年度以降、コロナ禍にあった2020年度を除き、毎年7月下旬に開催されてきた。2021年度は