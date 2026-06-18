認知症の人は激しく感情が高ぶって怒り出してしまう…落ちついて理由を探る方法とは 心が不安定な場面｜急に激しく怒り出すとき ○エピソード 父は最近、こちらは何もしていないと思うのに、急に怒りだしてびっくりしてしまいます。 【対応1】まずはこちらが冷静になる 認知症のある人に起こりやすい症状として、感情がコントロールできないほど高ぶってしまうことがあります。脳梗塞や脳出血の後遺症がある