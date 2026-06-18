自立や自己表現にもつながる「穴あけあそび」や「1回切り」の遊び方とは 穴あけあそび 推奨年齢2歳～ ひとつ穴のパンチを机に置き、ハンドルを押して紙に穴をあけます。好きなところに穴をあけてもよいですし、「ここにあけようね」と声がけして穴をあける場所を意識させてもよいでしょう。 この力が伸びる！ 道具を理解し、どうやって穴をあけるのか、こういう道具を使うと穴をあけられるということ