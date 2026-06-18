水島海上保安部港湾合同庁舎岡山県倉敷市【提供：水島海上保安部】 水島海上保安部によりますと、17日午後6時40分ごろ、香川県丸亀市の手島沖の浅瀬に、韓国船籍のコンテナ船（9955t）が乗り揚げました。 乗組員19人（韓国人11人、フィリピン人8人）にけがはなく、船内への浸水や油の流出などもないということです。 コンテナ船は、倉敷市の水島港から福岡市の博多港に向かっていました。 17日午後8時半ごろ、コ