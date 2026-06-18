トランプ米大統領言うこと聞かなければ爆弾を彼らの頭のど真ん中に落とす トランプ米大統領は「最終合意ではない、覚書にすぎない」と主張。もし彼らが言うことを聞かなければ、爆弾を彼らの頭のど真ん中に落とすと警告。彼らは47年間も不正行為を続けた。