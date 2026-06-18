モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ベアトップ黒コーデでの“S字ポーズ”を披露した。「vibes」とつづり、ベアトップのブラック・コーデで“S字ポーズ”を撮っている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「美しいです」「素敵」「スタイルいい」「かっけぇ」「最高」「スタイル抜群美しい」「曲線美凄い」「ヴィーナス」などの声が寄せられてい