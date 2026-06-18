フランスで開催されたG7サミット＝主要7か国首脳会議で、首脳らとの昼食会にAI企業のトップらが招かれ、AIが社会に与える影響などについて意見交換が行われました。17日、G7サミットでの首脳らとの昼食会に、高性能AI「クロード・ミュトス」を開発したアンソロピックや、対話型AI「チャットGPT」を手がけるオープンAIのほか、日本のAI開発企業「サカナAI」のトップらが招待されました。昼食会のあと、取材に応じた「サカナAI」の伊