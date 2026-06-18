人材広告会社のインターネット上の学生向けキャンペーンに、うその情報で会員登録して応募し、特典としてついてくる790万円分のAmazonギフトカードをだまし取ったとして、会社役員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは東京・江東区の会社役員、竹村航容疑者（46）です。竹村容疑者は2022年から2023年にかけて、人材広告会社が行う学生向けキャンペーンサイトに、うその情報で4702