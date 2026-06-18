ドジャース夫人会のインスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、妊娠中の夫人らが大集合する幸せいっぱいの写真を公開した。この日、夫人らは本拠ドジャースタジアムのスイートルームに大集合。レモネードスタンドをイメージした飾りつけの部屋で妊娠中の夫人が寄り添い「Wecan'twaittosqueezeyou！」と、レモンを絞ることにちなみ「待ちきれない」と我が子への思いを記した。写真には、グラスノー夫人メー