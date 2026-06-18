タレント、モデルで「にゃいりん」こと平瀬あいり（29）が18日までにXを更新。整形総額を明かした。「←2年前現在→」と書き出し、ビフォーアフター写真を公開。「大きな整形が終わってから2年。現在、整形総額は2750万円」と明かした。「ダウンタイムが落ち着いて、メイク研究をしたり、ダイエットしてかなり垢抜け成功したと思う」と手応えを明かした。このポストに対し「整形総額は2750万円と言われていますが、それだけの費