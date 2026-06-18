フライトソリューションズが大幅続伸している。１７日の取引終了後に、マルチ決済装置の新モデル「ＩｎｃｒｅｄｉｓｔＰｒｅｍｉｕｍ３」の大口受注を獲得したと発表したことが好感されている。旧モデルの「Ｉｎｃｒｅｄｉｓｔ」を導入している取引先からの受注で、受注金額は非開示。６月中の納入を予定している。なお、同件による２７年３月期業績への影響は業績予想に織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PR