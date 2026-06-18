コロンビア・ワークスが大幅続伸している。１７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を８万６０００株（発行済み株数の１．１１％）、または２億２０００万円としており、取得期間は６月１９日から７月１０日まで。東京証券取引所における市場買い付けにより取得する。 同時に、東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を開始すると発表しており、これも好材料視され