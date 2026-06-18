竹田ｉＰホールディングスが急反発し一時ストップ高の８７９円に買われている。１７日の取引終了後に、ムトー精工子会社で、プリント配線板の基板設計及び検査サービスなどを行う大英エレクトロニクスの全株式を７月１３日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 大英エレクトロニクスの設計・検査に関する人材、技術及びノウハウと、竹田ｉＰグループが