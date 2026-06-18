富士急行がしっかり。同社は１７日の取引終了後、創立１００周年の記念株主優待を実施すると発表。株価の支援材料となったようだ。８月３１日を基準日とし、同日時点で１００株以上を保有する株主が対象。「富士急ハイランドワンデイパス」などと交換できる遊園地フリーパスペアチケット引換券を１枚贈呈する。また、創立１００周年記念の特別プレゼントキャンペーンとして、４月以降に新たに同社株を１００株以上保