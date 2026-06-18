ＧＥＮＤＡは小動き。１７日取引終了後、５月度の月次動向を発表。エンタメ・プラットフォーム事業、エンタメ・コンテンツ事業をあわせた合計の売上高は前年同月比４３．４％増と、前月（４１．７％増）に続き高い伸びを示した。「アミューズメント」「カラオケ」が全体を牽引した。 出所：MINKABU PRESS