コアコンセプト・テクノロジーは大幅続伸している。１７日の取引終了後、建設ＤＸを推進するシンクタンク梓総合研究所（東京都千代田区）と「ＡＩＲ－Ｐｌａｔｅ」の販売に関する協業を始めると発表しており、好感した買いが入っている。ＡＩＲ－Ｐｌａｔｅは建築・ＦＭ（ファシリティマネジメント）領域向けＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）プラットフォームであり、梓総