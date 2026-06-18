8月28日に公開される韓国映画『顔 －かお－』で主演を務めたパク・ジョンミンと監督のヨン・サンホの来日が決定。あわせて新場面写真が公開された。 参考：顔も知らない母親の知られざる“秘密”ヨン・サンホ監督『顔 －かお－』予告編公開 本作は、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で世界的な成功を収めたヨン・サンホ監督が、同作以前から構想していた企画を実現させたサスペンスミステリ&#